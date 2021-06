Erfolgreiche Heim-SM – Zwei Goldfamilien und eine Olympiakandidatin An der SM in Langenthal feierten die Bernerinnen und Berner einige Erfolge. Und Sarah King könnte nach Tokio fahren. Reto Pfister

Sarah King steht vielleicht bald vor einem Karrierehöhepunkt. Foto: Keystone

Nicht nur die Familie Kambundji konnte mit zwei Goldmedaillen von der SM in Langenthal nach Hause fahren. Dies gelang auch Simon Wieland (Speer) und seinem Bruder Stefan (Kugel). Sie bestätigten ihre Position als Nummer 1 in der Schweiz in ihren Disziplinen und holten den Schweizer Meistertitel. Sie gehören ebenfalls dem ST Bern an, der in Daniela Schlatter (Weit) und Lena Meyer (Speer) zudem zwei weitere Titelträgerinnen stellte.

Egger ist zurück

Zwei Schweizer Meisterinnen stammen vom gastgebenden LV Langenthal. Sarah King lief über 400 m in 52,99 ins Ziel; die 25-jährige Auslandschweizerin besitzt mit dieser Zeit gute Chancen, die Schweiz in der 4-mal-400-Meter-Staffel bei Olympia in Tokio zu vertreten. Nach einer Verletzungspause wieder in Form gekommen ist Nicole Egger, die über 5000 m den Titel holte.

Robin Oester (LV Thun) bestätigte seine Favoritenrolle mit dem Sieg über 800 m, Caroline Agnou (Satus Biel-Stadt) wurde Schweizer Meisterin im Siebenkampf.

