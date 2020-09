Positiver Covid-Test in der 3. Liga – Zwei Fussballteams bleiben in Quarantäne Was sich gestern abzeichnete, ist jetzt bestätigt: ein Spieler des FC Dürrenast wurde positiv auf Corona getestet. Zwei Teams bleiben in Quarantäne. Marco Zysset

Fussball Schweizer-Cup 1. Hauptrunde. FC Dürrenast - FC Köniz. Dürrenästler Jubel nach dem Führungstreffer. Torschütze Yannis Rohrbach (re.) wird von seinen Teamkameraden gefeiert.

© Patric Spahni Patric Spahni

Wie diese Zeitung gestern berichtete, mussten die Spieler der ersten Mannschaften der Fussballclubs Dürrenast und Oberdiessbach in Quarantäne. Dies, weil ein Dürrenast-Spieler Symptome von Covid-19 gezeigt hatte und sich einem Test unterziehen musste. Weil die beiden Teams erst am Samstag gegeneinander gespielt hatten, schickte der Kantonsarzt beide Equipen in Quarantäne.