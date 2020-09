Vier Neue für Langenthal – Zwei für die Offensive, zwei für die Defensive Der SC Langenthal hat Luca Wyss, Jan Wigger, Tyler Higgins und Nikonor Dobryskin verpflichtet. Reto Pfister

Luca Wyss (rechts) ist zurück beim SC Langenthal. Foto: Raphael Moser

Lange standen beim SC Langenthal nur 15 Spieler unter Vertrag, wenige Tage vor dem Saisonstart sind nun viele der zuvor freien Kaderplätze besetzt worden. Am Montag liess der Verein mit der Verpflichtung von Eero Elo aufhorchen. Nun wurden für die Offensive Luca Wyss und Jan Wigger, für die Defensive Tyler Higgins und Nikonor Dobryskin engagiert.

Wyss (21) stammt aus dem eigenen Nachwuchs; in der letzten Saison war er bei der EVZ Academy unter Vertrag. Wigger (20) spielte zuletzt in der Langnauer U-20, wurde zuvor aber in Langenthal ausgebildet. Bei Higgins (22) handelt es sich um einen Kanada-Schweizer, der in Nordamerika aufgewachsen ist und in verschiedenen kanadischen Juniorenligen gespielt hat. Dobryskin (20) ist ein Deutsch-Russe, der zuletzt bei Gottéron im Nachwuchs aktiv war. Er spielt bereits seit über fünf Jahren in der Schweiz und ist daher lizenztechnisch einem Einheimischen gleichgestellt. Sowohl Higgins (1,95 m) als auch Dobryskin (1,96 m) sind grossgewachsene und physisch starke Verteidiger.

Jan Wigger stürmt neu für den SCL. Bild: zvg

Tyler Higgins kommt aus Kanada in den Oberaargau. Bild: zvg