Ausstellung in Herzogenbuchsee – Zwei Freundinnen stellen erstmals gemeinsam aus Die ehemaligen Kindergärtnerinnen Christine Bürki und Renate Saner verbindet eine langjährige Freundschaft und vor allem die Leidenschaft für die Kunst. Brigitte Meier

Sind stellen derzeit ihre Werke in der Bibliothek aus: Die Künstlerinnen Renate Saner (links) und Christine Bürki. Fotos: Marcel Bieri

Eine «Symbiose der Freude von zwei Künstlerinnen in einer verrückten Zeit». Mit diesen Worten beschrieb Hans Kaspar Schiesser in seiner Laudatio an der Vernissage die gemeinsame Ausstellung von Christine Bürki und Renate Saner in der Bibliothek Herzogenbuchsee.