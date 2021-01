Nachbarinnen in Burgdorf – Zwei Frauen, zwei Leben, eine Geschichte Paloma Fankhauser ist 19 Jahre alt, Margrit Geiser bald 93. Trotz des grossen Altersunterschiedes sind die beiden Freundinnen geworden. Für ihre Maturaarbeit hat die Jüngere das Leben der Älteren aufgezeichnet. Cornelia Leuenberger

Margrit Geiser (l.) und Paloma Fankhauser müssen wegen Corona körperlich Abstand halten. Im Geist sind die beiden sich dafür sehr nahe. Fotos: Christian Pfander

«Eh, das ist ja Paloma. Wie schön, dass du mich besuchst.» Margrit Geiser strahlt über das ganze Gesicht. Gerne würde sie die junge Frau umarmen. Aber das geht ja nicht, wegen Corona. Und dann sagt die Seniorin, was wohl alle älteren Menschen auf dieser Welt zu jüngeren sagen, wenn sie sie eine Weile nicht gesehen haben: «Mich dünkt, du bist ein Stück gewachsen.» Paloma Fankhauser lacht herzlich über diesen wohlbekannten und oft gehörten Satz.

Die Begegnung der beiden Frauen findet in der Seniorenresidenz Maison Claudine Pereira in Saanen statt. Dorthin ist Margrit Geiser vor zwei Jahren gezogen; das grosse Haus in Burgdorf wurde ihr langsam, aber sicher zu viel. Zudem lässt sie ihr Kurzzeitgedächtnis immer mal wieder im Stich. So hat sie den Bitten ihrer Kinder entsprochen und ist ins Oberland zurückgezogen, wo sie aufgewachsen ist – in das ein paar Kilometer entfernte Zweisimmen.