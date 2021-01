Unfall in Wynigen – Zwei Frauen unter Auto eingeklemmt – 95-Jährige tot An Silvester gerieten in Wynigen zwei Frauen unter ein rollendes Auto, wobei eine Frau tödlich verletzt wurde. Die zweite Frau wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Am späten Silvesterabend kam es im Spitzboden in Wynigen zu einem schweren Unfall. Zwei Frauen wollten zu einem Mann in ein Auto einsteigen, als dieses auf der leicht abfallenden Strasse, aus noch zu klärenden Gründen, ins Rollen kam. Die beiden Frauen gerieten dabei unter das Auto und wurden eingeklemmt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten anwesende Privatpersonen die beiden verunfallten Frauen bereits selbstständig befreien können, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Zwei Ambulanzteams sowie ein Team der Rega versorgten die Verletzten vor Ort.

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen konnte nicht mehr verhindert werden, dass eine Frau noch auf der Unfallstelle verstarb. Es handelt sich um eine 95-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Die andere Frau wurde schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Zur Betreuung und Unterstützung der anwesenden Personen wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten.

