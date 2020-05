Lysser Lokal – Zwei Frauen in illegaler «Spielhölle» festgenommen Die Polizei hat am Freitagabend ein illegales Glücksspiel-Lokal in Lyss ausgehoben und zwei Frauen im Alter von 30 und 41 Jahren festgenommen.

Im kontrollierten Lokal in Lyss wurden verbotene Glücksspiele und Wettgeschäfte angeboten (Symboldbild).

Bei der Polizeiaktion am Freitagabend in einer illegalen «Spielhölle» in Lyss wurden gut 40 Personen wegen des Verdachts auf illegale Glücksspiele und Wetten kontrolliert.

Die beiden Frauen gingen im Lokal mutmasslich ohne Bewilligung einer Erwerbstätigkeit nach und sollen wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz angezeigt werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilten.

Im kontrollierten Lokal seien verbotene Glücksspiele und Wettgeschäfte angeboten worden, hiess es. Im Zuge der Kontrolle und einer damit verbundenen Hausdurchsuchung seien unter anderem mehrere elektronische Geräte und ein Spielautomat, mehrere zehntausend Franken Bargeld sowie mutmassliches Gold sichergestellt worden.

Mehrfache Razzien in Lyss

Der Aktion waren den Angaben zufolge umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter insbesondere zu den Betreibern des Lokals.

In Lyss war es schon mehrfach zu Razzien wegen illegalen Glücksspiels und illegaler Sportwetten gekommen. 2018 wurden in einem Lokal 25 Personen kontrolliert und Bargeld, Wettcomputer und Spielautomaten sichergestellt. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem auch schon 2016 und 2015.

( SDA )