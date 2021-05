Zürcher Oberland – Zwei Feuerwehrmänner mit Rauchgasvergiftung im Spital In einem Mehrfamilienhaus in Wolfhausen in der Gemeinde Bubikon hat es am Samstagabend gebrannt. Zwei Feuerwehrmänner erlitten beim Löschen der Wohnung eine Rauchgasvergiftung.

Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrmänner eine Rauchvergiftung. Sie werden im Spital behandelt. BRK News Bei einem Brand in Wolfhausen in der Gemeinde Bubikon kam es am Samstagabend zu einem Brand. BRK News Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert. BRK News 1 / 3

Kurz vor 21.30 Uhr meldete eine Frau via Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich, dass es bei ihr in der Wohnung brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen in der Wohnung bereits weit ausgebreitet. Die anwesenden Bewohner der anderen Wohnungen wurden evakuiert und fanden im nahe gelegenen Ökonomischen Zentrum Unterschlupf.

Dank dem raschen Eingreifen der Löschkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Wohnungen verhindert werden. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrmänner Rauchgasvergiftungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Spitäler gefahren. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachschaden von mehr als einhunderttausend Franken

Der Sachschaden dürfte einhunderttausend Franken übersteigen.Die betroffene Wohnung kann vorderhand nicht mehr bewohnt werden. Die Mieterin fand bei Bekannten Unterschlupf. Alle anderen Mieter konnten bis kurz nach Mitternacht in ihre Wohnung zurückkehren. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Bubikon und Rüti, drei Rettungswagen von Regio 144, ein Inspektor der GVZ sowie Vertreter der Gemeindebehörden im Einsatz.

SDA/sys

