Hornussen in Aeschi – Zwei Feste bei der Chemihütte Am Wochenende fanden in Aeschi zwei Hornusserfeste statt: der Oberlandcup am Samstag und Sonntag das Chemihüttehornusse.

Die Sieger vom Sonntag (von links): Pascal Hunziker (HG Ober-Niederönz, bester Junghornusser), Christof Zaugg (3. Platz, HG Rothrist Olten), Harry Moosmann (1. Platz, HG Rothrist Olten), Hans Wyss (2. Platz, HG Ober-Niederönz). Foto: PD

An beiden Tagen waren je 6 Mannschaften mit 16 Teilnehmern am Start. In je drei Umgängen spielten die Mannschaften gegeneinander. Nach dem letzten Umgang gab es eine Einzelrangliste. Bei der Rangverkündigung erhielten die ersten drei Erwachsenen und der beste Junghornusser eine spezielle Auszeichnung.

pd

