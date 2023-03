Doppelpremiere im Stadttheater – Zwei fast vergessene Opern Unbekanntes von Ravel und Tschaikowsky: Das Regieduo David Bösch und Patrick Bannwart inszeniert bei Bühnen Bern gleich zwei Opern an einem Abend. Martina Hunziker

Noch ist der Henkel dran: Claude Eichenberger als Tasse, Michał Prószyński als Teekrug und Amelie Baier als das wütende Kind in Ravels «L’Enfant et les sortilèges». Regie: David Bösch. Foto: Florian Spring

Zwei blinde Flecken in der Musikgeschichte: Tschaikowskys letzte Oper «Iolanta» verschwand für lange Zeit in den Schubladen, genauso wie Maurice Ravels Zweiakter «L’Enfant et les sortilèges» zu einem Gedicht von Colette. Warum? Eine Erklärung dafür ist, dass die Werke von Form und Länge her nicht praktisch waren – zu kurz, um als abendfüllendes Programm durchzugehen und gleichzeitig zu reichhaltig, um sie als Beigemüse zu etwas anderem zu zeigen. Also führte man sie schlicht über Jahrzehnte kaum mehr auf.