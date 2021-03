Thun und Hilterfingen – Zwei «falsche Polizisten» verhaftet Die Kantonspolizei hatzwei Männer festgenommen. Zuvor hatten sich diese am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine Frau zur Übergabe von mehreren Zehntausend Franken bewegt.

Nicht immer dein Freund und Helfer wie auf diesem Bild. Falsche Polizisten wollten eine Frau in Hünibach um mehrere Zehntausend Franken erleichtern. Foto: Adrian Moser

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag, 25. Februar, in Hünibach zwei Männer angehalten, welche mutmasslich an einem Betrug als «falsche Polizisten» beteiligt waren und so eine Frau im Verlauf mehrerer Tage zur Übergabe von mehreren Zehntausend Franken bewegt hatten. Dies teilten am Mittwochabend die kantonale Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten und die Kantonspolizei Bern mit.

«Nach mehreren Geldübergaben schöpften Personen aus dem Umfeld der Frau aus Hünibach Verdacht», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Angehörige hätten sich in der Folge bei der Kantonspolizei Bern gemeldet, welche umgehend polizeiliche Fahndungsmassnahmen einleitete.

Die Frau wurde schliesslich am Donnerstagmorgen, 25. Februar, erneut durch «falsche Polizisten» kontaktiert. Diese forderten sie auf, bei angeblichen Untersuchungen gegen ihre Bank Unterstützung zu leisten und zu Ermittlungszwecken über zehntausend Franken abzuheben. Das Geld sollte sie dann, gemäss den entsprechenden Anweisungen, den Abholern – jenen Tätern, die das Geld an sich nehmen und es dann zumindest teilweise den Hintermännern übergeben – aushändigen.

Polizei verhaftete Männer

Im Zuge einer gezielten Polizeiaktion konnten die beiden Abholer am späteren Vormittag am Domizil der Frau anlässlich der vermeintlichen Geldübergabe angehalten und festgenommen werden. Die Männer im Alter von 50 und 27 Jahren wurden durch die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte verhaftet und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Die Kantonspolizei Bern macht im Zusammenhang mit diesem Delikt auf das zentrale Merkmal des Betrugs aufmerksam: Wenn ein «Polizist» oder eine «Polizistin» am Telefon Geld oder Wertsachen verlange, dann sei dies ein Betrug. Die echte Polizei verlange nie nach grösseren Bargeldsummen oder Wertsachen.

Die Betrüger veränderten ihr Vorgehen zudem laufend. So wurde in jüngerer Vergangenheit vermehrt festgestellt, dass die Täter nun ihre Opfer teilweise aufforderten, auf ihrem PC ein Programm zu installieren, um sich so Zugang zu sensiblen Daten zu verschaffen.

pd/don