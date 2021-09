Thun: Sanierung Grabengut – Zwei Einsprachen – aber das Volk soll im Februar entscheiden Gegen das Baugesuch für die Gesamtsanierung der Eisbahn Grabengut wurden zwei Einsprachen eingereicht. Der Kredit wird trotzdem im November dem Stadtrat vorgelegt. Michael Gurtner

Eine Visualisierung der Stadt Thun: So soll sich das geplante Eissportzentrum Grabengut dereinst präsentieren. Visualisierung: PD/Stadt Thun

Es ist eines der grossen Bauprojekte der Stadt Thun in naher Zukunft: die seit Jahren geplante Totalsanierung der Kunsteisbahn Grabengut für rund 20 Millionen Franken. Die öffentliche Auflage des Baugesuchs ist vorbei, eingereicht wurden laut Regierungsstatthalter Marc Fritschi zwei Einsprachen: «Eine kritisiert die Glasfassade, die andere die Einfriedung», führt Fritschi aus.

Verfahren werden entkoppelt

Die Einsprachen werden nun der Stadt zur Stellungnahme zugeschickt. Inhaltlich äussert sich der Thuner Bauvorsteher Konrad Hädener (Die Mitte) nicht dazu, da er die Einsprachen noch nicht einsehen konnte. Es stellt sich aber die Frage: Führen die Einsprachen zu Verzögerungen im Zeitplan? Hädeners Antwort: «Wir entkoppeln das Kreditbewilligungsverfahren vom Baubewilligungsverfahren.» Das Kreditgeschäft soll wie geplant am 18. November in den Stadtrat kommen – «und, sofern dieser mithilft, am 13. Februar 2022 vors Volk».