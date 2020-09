Abstimmung in Saanen – Zwei Drittel sagten fünfmal haushoch Ja Fünfmal überdeutlich Ja am erstmaligen Urnengang für GV-Geschäfte: Über 65 Prozent der Stimmberechtigten gaben Zusagen, die zwischen einem Ja-Anteil von 78,73 bis 94,9 Prozent lagen. Svend Peternell

Zum «ÖV inklusive» im Winter gehört auch die MOB auf der Strecke zwischen Matten und Rossinière. Hier der MOB-Bahnhof Saanenmöser, Foto: Bruno Petroni

Deutlicher geht fast nicht mehr. Wer fünf Geschäfte vorlegt und diese so klar von über 65 Prozent der Stimmberechtigten angenommen sieht, kann eigentlich nicht viel falsch gemacht haben. Saanens Gemeindepräsident Toni von Grünigen spricht denn auch von einem «grossen Vertrauen» in den Gemeinderat, das er in den Resultaten gespiegelt sieht.