Nach Einbruch in Thuner Kiosk – Zwei Diebe bei Verfolgungsjagd mit Polizei verunfallt In der Nacht auf Freitag wurde in Thun in einen Kiosk eingebrochen. Die Polizei konnte die Täter nach einem Unfall in Lengnau anhalten.

Ein 27-Jähriger und eine 33-Jährige wurden nach einem Einbruch in einen Kiosk in Thun und einer Verfolgungsjagd durch die Region Biel in Lengnau angehalten.

Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Kiosk an der Buchholzstrasse in Thun gemeldet. Eine der ausgerückten Polizeipatrouillen stellte darauf in der Nähe ein verdächtiges Auto fest. Beim Versuch, dieses mittels Handzeichen zur Kontrolle anzuhalten, fuhren die mutmasslichen Diebe davon, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Erst einige Zeit später traf eine Patrouille der Polizei in Büren an der Aare wieder auf das Auto. Auch dort fuhren die Flüchtigen mit massiv übersetzter Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle davon.

Auto landete auf dem Dach

Daraufhin lieferten sie sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch mehrere Ortschaften in und um Biel.

Bei einem Abbiegemanöver auf der Solothurnstrasse in Lengnau kollidierte das Auto mit einer Mauer und stiess mit einem Polizeiauto zusammen. Das Fluchtfahrzeug kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und ins Spital gebracht. Ein Polizist begab sich ebenfalls leicht verletzt in ärztliche Kontrolle.

Im Auto konnte diverses Deliktsgut festgestellt werden.

PD/flo

