Überfall im Berner Jura – Zwei Diebe attackieren Frau mit Pfefferspray Am hellichten Tag haben am Freitag in Tavannes zwei Männer eine Fussgängerin überfallen und ihr die Handtasche gestohlen.

In Tavannes im Berner Jura ist eine Frau am Freitag am helllichten Tag von zwei jungen Männern mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt worden. Sie blieb unverletzt. Die Männer entrissen ihr die Handtasche und flüchteten.

Die Frau war am Nachmittag auf der Rue du Pont auf einem Spaziergang, als sie überfallen wurde, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Einer der Männer sprühte ihr dabei Pfefferspray ins Gesicht. Der zweite Mann entriss ihr die Handtasche. Die Täter flüchteten danach in Richtung Bahnhof und Ortszentrum.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung veröffentlicht: Die Männer seien etwa 20-jährig und zwischen 1,65 und 1,75 Meter gross. Einer der beiden sei von schlanker Statur und habe zum Tatzeitpunkt einen schwarz-weissen Trainingsanzug, eine schwarze Gesichtsmaske sowie eine schwarze Kappe getragen. Der andere, etwas kleinere Mann, sei ganz in schwarz gekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 85 31 zu melden.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.