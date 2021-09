Israel – Zwei der sechs geflohenen palästinensischen Häftlinge gefasst Ihre Flucht durch einen Tunnel aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis war Spektakulär. Nun konnten zwei der sechs Gefangenen in Nazareth wieder festgenommen werden.

Zwei der sechs Entflohenen sind in Nazareth wieder gefasst worden. AFP Die sechs Häftlinge sind aus einem Hochsicherheitsgefängnis im Norden Israels geflohen. AFP Die Gilboa Haftanstalt befindet sich im Norden des Landes, beim Westjordanland. Google Maps 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden In Israel sind sechs Häftlinge aus einem Hochsicherheitsgefängnis im Norden des Landes geflohen.

Geflohen sind sie offenbar durch einen selbstgebauten Tunnel.

Nun sind zwei Entflohene wieder verhaftet worden.

Wenige Tage nach dem spektakulären Ausbruch von sechs militanten Palästinensern aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis hat die Polizei zwei von ihnen gefasst. Sie seien am Freitagabend in der Stadt Nazareth im Norden Israels festgenommen worden, teilte die israelische Polizei mit. Nähere Angaben machte sie nicht. Die sechs Palästinenser waren am Montag durch einen Tunnel aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa im Norden Israels geflohen.

Als Drahtzieher des Gefängnisausbruchs gilt Mahmud Ardah, der Mitglied der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad ist und seit 1996 eine lebenslange Haftstrafe wegen seiner Verantwortung für tödliche Anschläge absass. Ein weiterer prominenter Ausbrecher ist der frühere Anführer der militanten Al-Aksa-Brigaden in Jenin, Sakaria Subeidi.

Die israelische Armee hatte nach dem Ausbruch das Westjordanland abgeriegelt und eine intensive Suche nach den geflohenen Häftlingen in Gang gesetzt. In den Palästinensergebieten hatten viele Menschen den Gefängnisausbruch bejubelt, dabei war es teilweise zu Ausschreitungen gekommen. Die radikalislamische Hamas und der Islamische Jihad im Gazastreifen hatten für Freitag als Zeichen der Unterstützung für die Häftlinge zu einem «Tag des Zorns» im Westjordanland aufgerufen.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.