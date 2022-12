Swissgrid und das Bundesamt für Energie können der Idee eines multifunktionalen Tunnels durch den Grimsel viel abgewinnen. Logisch: Sie müssen so oder so bohren, um ihre Stromleitung zu verlegen. Ein Partner wäre da hochwillkommen. Auf die Bremse steht das Bundesamt für Verkehr (BAV) – und jetzt auch der Bundesrat. Er empfiehlt die Motion des Walliser Ständerats Beat Rieder zur Ablehnung. Dieser will das Verfahren mit einem einfachen Trick beschleunigen: Es soll unabhängig von der Finanzierung der Bahninfrastruktur durch einen separaten Kredit realisiert werden.