Im Freibad Ursenbach – Zwei Buben von Fritteuse verletzt Eine umstürzende Fritteuse verletzte am Wochenende zwei junge Badi-Gäste. Die Gemeinde ergreift nun zusätzliche Sicherheitsmassnahmen.

Ab jetzt ohne Pommes: In der Badi Ursenbach gibt es nach dem Fritteusen-Unfall vorerst keine Frites mehr. Foto: PD

In der Badi Ursenbach haben sich am Sonntag zwei Buben bei einem Unfall verletzt. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, stürzte eine im Freien aufgestellte Fritteuse um, zwei Knaben verbrannten sich am herausspritzenden Frittieröl. Das Schwimmbadpersonal und Badegäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Ambulanz.

Der Gemeinderat Ursenbach teilt ausserdem mit, nun zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen. Vorderhand würden keine Pommes frites mehr in der Badi angeboten. Zum Gesundheitszustand der beiden Jungen wollen sich die Behörden derzeit nicht äussern.

