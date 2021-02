Gewerbe in Thun-Allmendingen – Zwei Brüder übernehmen traditionsreiche Bäckerei Martin Hostettler und sein Bruder Daniel führen die frühere Bäckerei Göbel unter dem Namen «Hoschi Beck» weiter. Am 27. Februar ist Eröffnung – Corona-bedingt ohne grosse Feier. PD

Daniel (l.) und Martin Hostettler präsentieren ihre Backwaren. Vom Gipfeli bis zum Weizenbrötchen haben sie im Hoschi Beck Diverses im Angebot. Foto: PD

Die beiden Brüder Martin und Daniel Hostettler haben die ehemalige Bäckerei Göbel einer sanften Renovation unterzogen. Die Bäckerei in Allmendingen gibt es seit 1904; seit 1931 befindet sie sich am jetzigen Standort an der Adresse Im Dorf 8, wo früher auch der Konsumverein und die Post untergebracht waren. «Am 13. Februar haben die Brüder den Betrieb von Werner und Ines Göbel, die aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten müssen, übernommen», heisst es in einer Mitteilung zur Geschäftsübernahme.

«Wir wollen den Fokus auf frische Backwaren und, soweit es geht, Regionales setzen», werden die Brüder Hostettler zitiert. Die Kundschaft wolle zudem keine Fertigprodukte im Laden vorfinden. Vom Roggen- übers Ruchbrot, der Schwarzwälder-Kirschtorte oder den Allmendingerli werde eine breite Palette angeboten. Martin Hostettler steht dabei in der Backstube, während Bruder Daniel für das Ausliefern der Ware und als Allrounder im Laden tätig sein wird.

Pandemie verhindert Feier

Corona-bedingt müssen die Brüder von einer Eröffnungsfeier absehen. «Wir werden dies, sobald es möglich ist, nachholen», sagt Martin Hostettler. Zur Eröffnung steht stattdessen vom 27. Februar bis am 6. März eine Aktionswoche an. Morgens ab 6.30 Uhr ist die Bäckerei für Kunden geöffnet. Gemeinsam mit drei Mitarbeiterinnen starten die Brüder Hostettler in die neue Ära Hoschi Beck.

www.hoschibeck.ch