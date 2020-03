Imma-Pioniere treten zurück – Zwei Brüder nehmen die Geschicke der Saaner Freunde an die Hand Der Verein Saaner Freunde der Internationalen Menuhin Musikakademie (Imma) wird personell neu aufgestellt. Langjährige Pioniere wie Urs von Grünigen und Edwin Oehrli bei der Förderung junger Ausnahmetalente werden durch Çetin und Erhan Köksal abgelöst. Lotte Brenner

Die beiden Brüder Çetin (rechts) und Erhan Köksal übernehmen die Geschicke der Saaner Freunde der Internationalen Menuhin Akademie. Foto: PD

Jahrzehntelang lagen die Geschicke des Vereins Saaner Freunde der Internationalen Menuhin Musikakademie (Imma) in den Händen von Gründer Edwin Oehrli und seinem Präsidial-Nachfolger Urs von Grünigen. Nun wurde das Präsidium an Çetin Köksal weitergereicht, der seinen jüngeren Bruder Erhan ebenfalls für die Arbeit im Vorstand überzeugen konnte. Nach Turbulenzen im Stiftungsrat der 1977 gegründeten Imma – dessen Ziel die Förderung junger Ausnahmetalente ist – und finanziellen Engpässen war in den letzten Jahren auch die Weiterführung der Vereinsarbeit der Saaner Freunde infrage gestellt. Doch konnte die Stiftung durch einen neuen, längerfristigen Mäzen gerettet werden. Aus diesem Grund überreichten Edwin Oehrli und Urs von Grünigen bei ihrem Rücktritt dem Stiftungsratspräsidenten Charles Méla im Namen der Saaner Freunde einen Check über 77'777 Franken (symbolische Zahl des Gründungsjahrs 1977). Bei dieser Gelegenheit stellten sie auch ihre beiden Nachfolger Çetin und Erhan Köksal vor.