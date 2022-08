Regionalgericht Berner Oberland – Zwei Brüder ertrogen einen Covid-Kredit Es war Betrug und Urkundenfälschung, als zwei Männer 2020 einen Covid-Überbrückungskredit bezogen. So das Urteil des Regionalgerichts in einem Fall aus dem Oberland. Anne-Marie Günter

Regionalgericht Oberland in Thun. Foto: 20min / Simon Glauser

Am 25. November 2019 gründeten zwei Brüder eine AG. Tätigkeitsbereich: Immobilien. Einer war Präsident, der andere Verwaltungsratsmitglied. Am 12. Mai 2020 unterzeichneten die beiden bei einer Bank vor Ort eine Kreditvereinbarung, mit der sie einen Covid-19-Überbrückungskredit auslösten. Am 6. Januar 2022 erhielten die beiden einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Berner Oberland. Der Grund: Betrug und Urkundenfälschung. Sie legten dagegen Berufung ein, und deshalb standen sie gestern vor dem Einzelgericht in Thun.