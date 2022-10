Langnau von Ambri ausgebremst – Zwei Blackouts führen die SCL Tigers in die Niederlage Nach zuletzt zwei Siegen unterliegen die Emmentaler Ambri 3:5. Nicht zuletzt, weil sie den Tessinern zu viel Freiraum gewähren. Marco Oppliger

Am Ende erklingt sie doch wieder – La Montanara – Ambris mythische Siegeshymne. Dabei mussten die Tifosi in den Schlussminuten doch noch um die drei Punkte zittern. Denn Langnau-Coach Thierry Paterlini setzte bereits zwei Minuten vor dem regulären Ende alles auf eine Karte und liess beim Stand von 3:4 ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern angreifen. Doch diese Massnahme zahlte sich nicht aus, Michael Spacek machte 31 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Empty-Netter alles klar.

Damit kehren die Emmentaler nach zuletzt zwei Siegen über Gottéron und Lausanne wieder auf die Verliererstrasse zurück. Und sie müssen sich dabei an der eigenen Nase nehmen. Denn: Mit einem konzentrierteren Abwehrverhalten wäre auch in der Gottardo Arena mehr drin gelegen.

Paterlini muss die Notbremse ziehen

Zunächst scheinen die SCL Tigers dort anzuknüpfen, wo sie am Vorabend gegen Lausanne aufgehört haben. Flavio Schmutz schliesst einen herrlichen Angriff über Harri Pesonen und Dario Rohrbach ab. Ausgerechnet Schmutz – er beschenkt sich damit zu seinem 28. Geburtstag gleich selbst. Nur können die Emmentaler den Schwung aus diesem optimalen Start nicht nutzen. Ganz im Gegenteil: Das, was sie zuletzt gut gemacht haben – nämlich den eigenen Slot abzuschirmen – gelingt ihnen auf einmal nicht mehr.

Innerhalb von 32 Sekunden macht Ambri aus dem 0:1 ein 2:1. Und zweimal reüssieren die Leventiner, weil sie vor Langnau-Goalie Luca Boltshauser entschlossener zu Werke gehen. Erst trifft André Heim, dann Valentin Hofer nach einer unübersichtlichen Situation, wobei dessen Schuss noch von einem Langnauer ins Tor gelenkt wird.

Von diesem Moment an ist Ambri klar im Vorteil, nicht zuletzt, weil es nun vom heissblütigen Anhang nach vorne gepeitscht wird. Und im Mitteldrittel ist es wieder ein Doppelschlag, der die Partie vorentscheidet. Heim lenkt zuerst im Powerplay ein Zuspiel des starken Inti Pestoni noch entscheidend ab (25.). 73 Sekunden später verzückt Ambri dann beim 4:1 die Hockey-Feinschmecker: Hofer schliesst einen wunderbar vorgetragenen Angriff über Spacek und Pestoni (4 Assists in diesem Spiel!) ab – wobei das Langnauer Back-Checking in dieser Situation überhaupt nicht funktioniert.

Nun drohen die Emmentaler den Faden komplett zu verlieren, Ambri erhält zu viel Freiraum. Deshalb zieht Thierry Paterlini mittels Time-Out die Notbremse. Und: Diese Massnahme trägt Früchte. Noch im zweiten Abschnitt gelingt Oskars Lapinskis das 2:4, das den Gästen wieder etwas Sicherheit gibt. Und als Marc Michaelis in Überzahl elf Minuten vor dem regulären Ende gar der Anschlusstreffer gelingt, dürfen die SCL Tigers gar wieder auf Punkte hoffen. Doch letztlich wiegt die Hypothek der Schwächephase, die sie zwischen der Hälfte des ersten Drittels bis zur zweiten Pause einzogen, zu schwer.

Das Telegramm Infos einblenden Ambri-Piotta - SCL Tigers 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) 6344 Zuschauer Tore: 6. Schmutz (Rohrbach, Pesonen) 0:1. 12. (11:47) Heim (Burren) 1:1. 13. (12:19) Hofer (Pestoni, Spacek) 2:1. 25. Heim (Pestoni, Burren/Ausschluss Erni) 3:1. 26. Hofer (Pestoni, Spacek) 4:1. 38. Lapinskis (Sturny) 4:2. 49. Michaelis (Diem, Saarela/Ausschluss Zwerger) 4:3. 60. (59:29) Spacek (Pestoni/ins leere Tor) 5:3. Strafen: 3-mal 2 Minuten Ambri-Piotta. 2-mal 2 Minuten SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Schilt; Huguenin, Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Lapinskis; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Grenier, Salzgeber (rekonvaleszent), Petrini (krank) und Guggenheim (überzählig). 33. Time-Out SCL Tigers. SCL Tigers von 57:39 bis 59:29 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.



