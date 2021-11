Diese Handballer spielen gross auf – Zwei Berner sorgen in den besten Ligen der Welt für Aufsehen Bloss zwei Akteure erzielen in Deutschland mehr Feldtore als Lenny Rubin. Und Keeper Nikola Portner brilliert in Frankreich. Adrian Horn , Marco Spycher

In den Meisterschaften ruht der Betrieb für kurze Zeit – es ist Länderspielpause. Die im Ausland tätigen Berner dürfen nach dem ersten Saisonviertel grossteils eine positive Bilanz ziehen. Vorab Lenny Rubin überzeugt. Der 25-Jährige wirft in der Bundesliga Tor um Tor. Vermag Martin Rubins Sohn sein Niveau zu halten, wird er bald zu einem Topclub wechseln – wie sein Berner Kollege Nikola Portner.

Er hütet künftig das Tor des aktuellen Bundesligaleaders

Überzeugt – immer und immer wieder: Nikola Portner. Foto: Keystone

Wer dieser Tage einen Blick auf die Website der französischen Starligue wirft, sieht sich direkt mit dem Gesicht von Nikola Portner konfrontiert. Der 27-Jährige ist in der zweitbesten Liga der Welt als Spieler des Monats nominiert – und dies nicht zum ersten Mal. In den vier Spielen, die er im Oktober absolviert hatte, zeigte er 46 Paraden und weist eine Abwehrquote von bemerkenswerten 32 Prozent auf. Nicht zuletzt dank seinen Leistungen läuft es seinem Team ganz ordentlich: Chambéry, der Ex-Club von Wacker-Thun-Co-Captain Lukas von Deschwanden, liegt auf Platz 5, der zur Teilnahme an der European League in der nächsten Saison berechtigen würde. Dann wird Portner allerdings nicht mehr Teil der Equipe sein. Der Berner wechselt im Sommer zum SC Magdeburg, dem Tabellenführer der Bundesliga. Dort hat der Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.