Mehrere hundert Meter abgestürzt – Zwei Bergsteiger in Grindelwald tödlich verunglückt Am Dienstag sind beim Scheideggwetterhorn zwei Bergsteiger leblos aufgefunden worden. Einer der beiden war als vermisst gemeldet worden.

Am Dienstagmittag sind im Zuge einer Suchaktion mit einem Helikopter der Rega beim Scheideggwetterhorn in Grindelwald zwei verunglückte Bergsteiger leblos aufgefunden worden. Foto: PD/Kapo Bern

Am Dienstagmittag sind bei einer Suchaktion mit einem Helikopter der Rega beim Scheideggwetterhorn in Grindelwald zwei verunglückte Bergsteiger leblos aufgefunden worden. Einer der beiden Männer war am Dienstagvormittag bei der Kantonspolizei Bern als vermisst gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die zwei Männer von der Grossen Scheidegg zu einer alpinen Klettertour auf der Route am Westpfeiler aufgebrochen. Beim Aufstieg zum Scheideggwetterhorn stürzten die beiden Bergsteiger aus noch zu klärenden Gründen mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Nach Eingang der Vermisstmeldung wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet. Im Einsatz standen neben verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern auch Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie ein Helikopter der Air-Glaciers.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen ist noch nicht erfolgt, es bestehen jedoch Hinweise auf deren Identität. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Bergunfalls aufgenommen.

PD/flo

