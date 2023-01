Raiffeisen Region Burgdorf – Zwei Bankfilialen verschwinden von der Bildfläche Immerhin: Die Bancomaten bleiben. Aber die Bank gibt ihre Filialen in Rüegsauschachen und Rüdtligen-Alchenflüh auf Ende Jahr auf. Susanne Graf

Die Raiffeisen Region Burgdorf gehörte zu den Ersten, die den virtuellen Bankschalter testeten. Foto: Andreas Marbot

Es geht der Raiffeisen Region Burgdorf nicht anders als vielen anderen Banken auch: Sie kommen zum Schluss, dass sich der Betrieb einer Filiale nicht mehr lohnt. Denn immer seltener würden Geschäfte am Schalter getätigt, immer mehr laufe digital. So begründen die Verantwortlichen ihren Entscheid, die Geschäftsstellen in Rüegsauschachen und Rüdtligen-Alchenflüh per Ende Jahr zu schliessen.