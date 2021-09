Unfall in Bowil – Zwei Autos krachten ineinander – sechs Verletzte Am Donnerstagabend kam es in Bowil zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Die Langnaustrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Donnerstag kurz nach 19.45 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern zu einem Unfall auf der Langnaustrasse in Bowil gerufen. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Lenker mit vier Insassen von Bowil her in Richtung Zäziwil unterwegs, als ihm ein Autolenker mit einer Beifahrerin entgegenkam. Auf Höhe der Hausnummer 76 kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Frontalkollision. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Freitagmorgen.

Beim Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt, die mit Ambulanzen – eine Person mit der Rega - ins Spital gebracht werden mussten. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Langnaustrasse während mehreren Stunden komplett gesperrt werden. Wegen ausgelaufener Flüssigkeit stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Klärung der Umstände und Ursache des Unfalls sind Ermittlungen im Gang.

sih/pkb

