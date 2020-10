Unfall in Schüpfen – Zwei Autos kollidieren miteinander Am Mittwochmorgen sind in Schüpfen zwei Autos zusammengestossen. Der Lenker eines der beiden Fahrzeuge fuhr in unbekannte Richtung davon.

Am Mittwochmorgen ist es in Schüpfen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Autolenker um etwa 6.45 Uhr auf der Schwanden-Strasse in allgemeine Richtung Lätti unterwegs. Als er ein anderes Auto sowie einen landwirtschaftlichen Anhängerzug überholen wollte, kollidierten er mit dem Auto.

Der Lenker fuhr aus Sicherheitsgründen weiter, überholte den landwirtschaftlichen Anhängerzug und hielt wenig später auf einem Parkplatz an. Das zweite in die Kollision involvierte Auto – Aussagen zufolge handelt es sich um ein silbernes/graues, grösseres Auto – fuhr in unbekannte Richtung davon.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des zweiten am Unfall beteiligten Autos wird , gebeten, sich zu melden: 032 324 85 31.

