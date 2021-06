Unklarer Unfallhergang – Zwei Autos kollidieren im dichten Feierabendverkehr Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der Verzweigung Murtenstrasse/Fabrikstrasse in Bern zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch kurz nach 16.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Verzweigung der Murtenstrasse mit der Fabrikstrasse in Bern. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, fuhr eine Autolenkerin von der Bahnstrasse her im dichten Verkehr über die Verzweigung in Richtung Autobahn. Dort kollidierte sie mit einer weiteren Autolenkerin, die von der Fabrikstrasse her kam. Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls unklar sind, wie die Polizei weiter schreibt.



Es entstand ein Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand. Laut ersten Aussagen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein schwerer Anhängerzug im Verzweigungsbereich, dessen Lenker die Kollision vermutlich beobachtet hat. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen – insbesondere den Lenker des Lastwagens : 031/ 638 81 11.

sih/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.