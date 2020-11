Verkehrsunfall in Mülenen – Zwei Autos kollidieren – beide Lenker verletzt Zwei Fahrzeuge sind am frühen Montagmorgen in Mülenen kollidiert. Beide Lenker mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Hauptstrasse in Mülenen (Gemeinde Aeschi) zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Die Meldung ging kurz vor 6.15 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt. Ein Auto fuhr von Aeschi herkommend auf der Aeschistrasse und beabsichtigte, links auf die Hauptstrasse abzubiegen. Aus noch zu klärenden Gründen sei es dann zur Kollision mit einem Auto gekommen, das von Frutigen her in Richtung Spiez auf der Hauptstrasse unterwegs war. Beide Fahrzeuglenker wurden beim Unfall verletzt.

Kurzzeitig komplett gesperrt

Der Lenker des von Aeschi herkommenden Autos musste durch die Feuerwehr Spiez aus dem Auto befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch zwei umgehend ausgerückte Ambulanzteams wurden beide Lenker ins Spital gebracht. Weiter stand die Feuerwehr Aeschi-Krattigen für die Verkehrsregelung im Einsatz. Die Hauptstrasse musste kurzzeitig für die Unfallarbeiten komplett gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

