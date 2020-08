Polizei sucht Zeugen – Zwei Autos in Rubigen zusammengestossen Am Sonntag kam es in Rubigen zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Belpstrasse in Rubigen ereignete sich am Sonntag kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autolenkerin von Belp herkommend in Richtung Rubigen und wollte auf die Autobahn Richtung Bern/Zürich auffahren. Aus noch unklaren Gründen kam es bei der Autobahnzufahrt zur Kollision mit einem Auto, welches von Bern herkommend die Autobahn Richtung Rubigen verliess.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich zu melden.

PD/flo