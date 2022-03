Blankenburg, Zweisimmen – Zwei Autofahrer nach Unfall im Spital Am Freitagabend stiessen in Blankenburg zwei Autos zusammen. Beide Lenker wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht. Die Strasse musste gesperrt werden.

Am Freitagabend, kurz vor 18.30 Uhr, kollidierten auf der Lenkstrasse in Blankenburg zwei Autos. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr ein Autofahrer gemäss ersten Erkenntnissen von der Lenk her in Richtung Blankenburg. Auf Höhe des Hauses mit der Nummer 53 geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess seitlich-frontal mit einem Auto zusammen, das ihm entgegenkam.

In der Folge geriet sein Wagen von der Strasse in das angrenzende Wiesland und prallte dort in einen Strommast. Das Fahrzeug blieb schliesslich auf der Seite liegen. Das Auto, mit dem er zusammengestossen war, geriet derweil auf seiner Seite der Strasse ebenfalls in das angrenzende Feld.

Strasse musste gesperrt werden

Beide Lenker wurden beim Unfall verletzt, durch Drittpersonen betreut und durch ein ausgerücktes Ambulanzteam nach der medizinischen Erstversorgung ins Spital gefahren.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der betreffende Strassenabschnitt zuerst total gesperrt und dann der Verkehr wechselseitig geführt werden, wofür die Feuerwehr Zweisimmen im Einsatz stand. Weiter kümmerten sich die Wehrdienste um die Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Zur Klärung der Umstände des Unfalls hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.