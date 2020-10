Loubegaffer – Zwei Auto-Geschichten mit SVP-Stadtrat und SP-Regierungsrat SVP-Stadtrat Janosch Weyermann drückt gerne aufs Gaspedal. Und SP-Regierungsrat Christoph Ammann pendelt mit dem Auto. Das ist das Neuste der Loubegaffer. Die Loubegaffer

SVP-Stadtrat Janosch Weyermann (rechts) – hier mit Stadtrat Alexander Feuz – ist auf deutschen Autobahnen gerne mit hohen Tempi unterwegs. Foto: Nicole Philipp

Er scheint ein Leben auf der Überholspur zu führen: Janosch Weyermann, Jahrgang 1995, ist der jüngste Berner Stadtrat, wie er in seinem Twitter-Profil stolz festhält. Tempo mag der Jung-SVPler aber offensichtlich auch auf der Strasse: Für eine Strecke von knapp 700 Kilometern, grösstenteils auf deutschen Autobahnen, habe er kürzlich 4 Stunden und 25 Minuten gebraucht, teilte er ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst kürzlich mit. «Mit dem Zug hätte ich mindestens doppelt so lange gebraucht», so Weyermann. Auf eine Nachfrage antwortete er, dass er «jeweils weit über 200 km/h» fahre, «sofern es kein Tempolimit gibt und der Verkehr sowie die Witterungsverhältnisse es zulassen». Ein Leben auf der Überholspur? Wohl eher ein Salto rückwärts in die autoverliebten 1980er-Jahre, dürften in der rot-grünen Stadt Bern so manche denken, spätestens beim Spruch aus dieser Zeit, den Weyermann auch noch zitierte: «Ich hoffe, ‹freie Fahrt für freie Bürger› bleibt Deutschland noch lange erhalten.»