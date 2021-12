Klatsche für die SCL Tigers – Zwei Aufreger und ein Abend zum Vergessen Unvermögen, fehlendes Glück und der vorzeitige Abgang von Punnenovs und Pesonen: Die SCL Tigers unterliegen Zug 0:5. Reto Kirchhofer

Tim Grossniklaus und Janis Elsener führen den benommenen Tigers-Goalie Ivars Punnenovs vom Eis. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Garstiges Wetter, früh im Dezember und somit mitten in der Saison, die eine Mannschaft auf Platz zwei und frei von Dringlichkeit, die andere auf dem zweitletzten Rang und frei von Konstanz: Was hätte man da für eine Partie erwarten sollen? Vielleicht eine solche, wie sie der EV Zug und die SCL Tigers in der Ilfishalle gezeigt haben. Die Gäste gewannen 5:0. Ihnen reichte eine solide Darbietung für den maximalen Ertrag von drei Punkten. Und den Langnauern bleibt die Erkenntnis: Das beeindruckende 6:1 vom Dienstag in Davos war eben doch kein «Booster» fürs Selbstvertrauen.

Diesen würden insbesondere die Schweizer Spieler bei den Tigers benötigen. Denn letztlich zeigte sich auch gegen den EVZ, was gemeinhin in der ganzen Saison das Problem der Equipe ist: Tanzen und treffen die Ausländer nicht, kann das Team von Jason O’Leary nicht gewinnen.

Wobei: Ein Tigers-Ausländer traf – Alexandre Grenier in der 45. Minute auf Pass von Harri Pesonen. Nach Intervention der Linienrichter annullierten die Head-Referees aber den Treffer, sie schickten stattdessen Pesonen für einen vorangegangenen Check gegen den Kopf von Jérôme Bachofner in die Kabine. Die Langnauer Fans waren ausser sich, was am Verdikt natürlich nichts änderte. Im Powerplay reüssierte Lino Martschini. Statt 1:2 stand es 0:3 – zwischen Hoffnung und Resignation quetschte sich eine einzige Minute.

Fällt Punnenovs wieder aus?

Zuvor hatten die Langnauer durchaus ihre Chancen: Nolan Diem traf im Startdrittel die Latte, Jules Sturny scheiterte bei einem Konter an Leonardo Genoni, nach einem Abschluss Pascal Bergers in Überzahl wurde der Puck vor der Torlinie wegspediert, und kurz vor Ablauf des ersten Abschnitts vergab erneut Sturny eine Möglichkeit. Zählbares erreichte nur der EVZ: Bachofner traf mit einem verdeckten Schuss (11. Minute), und nach Spielmitte erwischte Christian Djoos den tief positionierten Ivars Punnenovs über dessen Stockhand.

Wie Pesonen konnte Punnenovs die Partie nicht beenden. Womit wir bei der zweiten strittigen Szene des Spiels sind. Der Lette wurde nach einer unkonventionellen Abwehr im Torraum von Carl Klingberg am Kopf getroffen. Beim Verlassen des Eises wirkte Punnenovs instabil. Zur Erinnerung: Der Torhüter hatte sich in dieser Saison nach einem Rencontre mit Berns Cory Conacher bereits einmal eine Hirnerschütterung zugezogen.

Der Abend des 4. Dezember war für die SCL Tigers in mancherlei Hinsicht einer zum Vergessen.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – EV Zug 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) Tore: 11. Bachofner (Gross) 0:1. 32. Djoos (Martschini/PP) 0:2. 46. Martschini (Kovar/PP) 0:3. 50. Klingberg (Hansson) 0:4. 58. Müller (Kovar) 0:5. Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Pesonen) gegen Langnau, 3-mal 2 Minuten gegen Zug. Bemerkungen: Langnau ohne Aeschbach, Guggenheim, Salzgeber, Zryd (krank), Stettler, Weibel, Schmutz (verletzt) und Schilt (abwesend). – Zug ohne Stadler, Cadonau, Simion, Herzog (verletzt).

