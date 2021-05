Fahrplanverbesserung an der Lenk – Zwei Angebotslücken werden geschlossen Am Samstag starten die beiden touristischen Busangebote an der Lenk – mit Verbesserungen zur Iffigenalp und zum Laubbärgli.

Die touristischen Buslinien Lenk–Iffigenalp und Lenk–Laubbärgli werden jeweils während der Sommersaison von der Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG (AFA) betrieben. Im Gegensatz zu den anderen vier – ganzjährigen – Lenker Buslinien mit Anschluss an beliebte Ausflugsziele profitieren diese beiden Linien nicht von öffentlichen Abgeltungen.

Der Start in die Saison erfolgt für die Iffigenalp- und die Laubbärgli-Linie am kommenden Samstag. Die wichtigste Änderung bei den beiden Linien zur Iffigenalp und zum Laubbärgli betreffen die Kurse am Nachmittag.

Auf Trend reagiert

Neu gibt es durchgehend für die gesamte bis zum 10. Oktober dauernde Fahrplanperiode jede Stunde bis 17 Uhr eine Rückfahrtmöglichkeit – von der Iffigenalp ab 14 Uhr, vom Laubbärgli ab 15 Uhr. Die beteiligten Partner – neben AFA auch die Gemeinde Lenk und Lenk-Simmental Tourismus – reagieren damit auf den Trend, dass vermehrt kürzere Touren und Wanderungen gemacht werden und die Gäste früher nach Hause respektive in ihre Ferienunterkunft zurückkehren wollen.

