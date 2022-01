Witzige Dialoge mit Biss – Zwei alte Männer und die Satire Mit Humor verarbeiten Ueli Affolter und Hansjürg Sieber das, was sie an der Gesellschaft stört. Seit zwei Jahren tun sie dies in Form eines Blogs. Sheila Matti

Machen seit fast zwei Jahren Rentner-Satire: Ueli Affolter (rechts) und Hansjürg Sieber. Foto: Nicole Philipp

Der Berner Ostring. Die Autos sausen über die Strasse, das 7er-Tram hält in der Mitte. Eine schmucklose Unterführung mit Graffiti an den Wänden. Ein Platz, so grau wie der Herbst, so düster wie der Winter, so rastlos wie das Leben.

Es ist der perfekte Ort für das Treffen mit Ueli Affolter und Hansjürg Sieber. Der eine ist hier im Quartier zur Welt gekommen, der andere wohnt in der Nachbarschaft. Dick eingepackt stehen sie heute auf dem Asphaltboden, blicken sich um. Sieber stupst seinen Freund in die Seite und meint trocken: «Fast so modern wie wir beide.» Affolter grinst.