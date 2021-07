Unfall in Guttannen – Zwei Alpinisten tödlich verunglückt Bei einem Bergunfall auf dem Lauteraarhorn kamen am Dienstag zwei Alpinisten ums Leben.

Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Abstieg vom Lauteraarhorn (rechts). In der Mitte ist das Schreckhorn zu sehen. Foto: Bruno Petroni

Am Dienstagnachmittag wurden in der Südwand des Lauteraarhorns (Gemeinde Guttannen) zwei tote Bergsteiger geborgen. Bei den Verunglückten handelt es sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Mittwoch um zwei Schweizer im Alter von 60 und 58 Jahren aus dem Kanton Freiburg. Sie waren gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kapo beim Abstieg vom Lauteraarhorn gewesen und mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

Eine Seilschaft, welche sich auf dem Abstieg vom Lauteraarhorn befand, hatte die beiden Bergsteiger laut Kapo entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. «Diese konnten die beiden Alpinisten lokalisieren, jedoch vor Ort nur noch den Tod der beiden Männer feststellen», heisst es in der Mitteilung.

Schwierige Bergung

Die Bergung, bei der neben den Gebirgsspezialisten der Kapo auch Rettungskräfte der Air-Glaciers und mehrere Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz standen, sei durch die schlechten Wetterbedingungen erschwert worden. Die Kantonspolizei hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.

PD

