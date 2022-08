Tödliche Bergunfälle – Zwei Alpinisten stürzen im Wallis ab Im Oberwallis kam es zu zwei tödlichen Unfällen. Ein 22-jähriger US-Amerikaner stürzte beim Abstieg vom Dom in die Tiefe. Ein 28-jähriger norwegischer Bergsteigerwurde tot am Weissmies aufgefunden.

Blick auf den Festigletscher, wo die Rettungskräfte den Leichnam des verunfallten Bergsteigers vorfanden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Ein 22-jähriger Bergsteiger aus den USA ist am Samstag am Dom im Oberwallis um Leben gekommen. Der Alpinist hatte beim Abstieg aus noch nicht geklärten Gründen den Halt verloren und war etwa 20 bis 30 Meter über felsiges Gelände auf den Festigletscher gestürzt.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der verunfallte Bergsteiger war mit einem Begleiter unterwegs und nicht angeseilt. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Tödlicher Bergunfall am Weissmies VS

Ebenfalls im Wallis ist am Sonntag ein 28-jähriger norwegischer Bergsteiger tot am Weissmies aufgefunden worden. Die an den Unfallort entsandten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Bergsteiger, der wahrscheinlich alleine auf dem Südgrat unterwegs war, etwa 50 bis 60 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf einer Höhe von etwa 3800 Metern. Das Weissmies (4023 Meter) im Saastal gilt als einer der leichtesten und am meisten bestiegenen Viertausender in den Walliser Alpen.

An dieser Stelle stürzte der Norweger in die Tiefe. Foto: Kantonspolizei Wallis

Die Leiche des Norwegers wurde von anderen Bergsteigern entdeckt. Diese kontaktierten am Sonntag kurz nach 06.30 Uhr die Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln.

SDA/aru

