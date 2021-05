Was bisher geschah Infos einblenden

Am 14. Dezember landet in Zürich ein Flugzeug. An Bord sitzt ein britischer Tourist, der später nach Wengen weiterreist. Am 19. Dezember verspürt der Mann erste Symptome. Positiv auf das Coronavirus getestet, wird er aber erst fünf Tage später – vom Wengener Dorfarzt Markus Sinsel.

In dessen Praxis beginnen sich die Fälle in der Altjahreswoche zu häufen. Betroffen ist vor allem das Personal zweier Hotels. Als der Laborbefund vorliegt, ist klar wieso: Der Brite hatte sich mit der besonders ansteckenden Virusvariante B.1.1.7 infiziert. Nachdem über das Neujahr-Wochenende acht weitere Fälle hinzukommen, alarmiert Sinsel am Sonntagabend, dem 3. Januar, seinen Vorgänger Urs Allenspach.

Zum Nachlesen: Teil 1 der Rekonstruktion.