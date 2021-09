Unfall in Wangen an der Aare – Zwei ältere Autolenkende bei Unfall verletzt Am Mittwochnachmittag ist es in Wangen a. A. zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Beide Autolenkenden wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Am Mittwochnachmittag hat ein Unfall in Wangen an der Aare zwei Verletzte gefordert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr ein 82-jähriger Autolenker vom Hotel Al Ponte auf die Wangenstrasse, während gleichzeitig eine 84-jährige Autolenkerin auf der Wangenstrasse in Richtung Wiedlisbach fuhr. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Das Auto des 82-Jährigen querte darauf die Strasse und fuhr darauf in einen Kandelaber. Beide Autolenkenden wurden beim Unfall verletzt und von Ambulanzteams ins Spital gebracht.

Auf dem betreffenden Strassenabschnitt wurde der Verkehr für die Unfallarbeiten während rund einer Stunde wechselseitig geführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, wobei sich der Verkehr zeitweise bis auf die Autobahn zurück staute. Zum Unfall hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

pd/ske

