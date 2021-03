Züri West – Zwei Mitglieder haben die Band verlassen Gere Stäuble und Wolfgang Zwiauer gehen eigene Wege. Nach dem Bekanntwerden von Kuno Laueners MS-Erkrankung ist die Zukunft der Band sehr ungewiss. Martin Burkhalter

Vielleicht war das der letzte grosse Auftritt von Züri West: Hier am Gurtenfestival 2017. Foto: Raphael Moser

Die Ballung der Ereignisse ist reiner Zufall. Vor zehn Tagen hat Kuno Lauener, der heute Mittwoch seinen 60. Geburtstag feiert, bekannt gegeben, dass er an multipler Sklerose erkrankt ist. Und jetzt hat Band-Manager Stefan Mischler bestätigt, was bereits gemunkelt worden war: Schlagzeuger Gere Stäuble und Bassist Wolfgang Zwiauer haben die Band verlassen.

In der SRF-Sendung «10vor10» am Dienstagabend sagte Kuno Lauener immerhin, dass bereits ein Dutzend neue Songs existierten. Es ist also gut möglich, dass nächstes Jahr ein neues Album erscheinen wird – trotz allem. Schliesslich kam es innerhalb von Züri West immer mal wieder zu Wechseln. Die Nachfolge von Gere Stäuble und Wolfgang Zwiauer sei indes noch nicht geklärt, sagt Manager Mischler.

Und ob es überhaupt noch Konzerte mit Züri West geben wird, hängt in erster Linie vom Verlauf von Kuno Laueners Krankheit ab: «Es gibt moderate Verläufe, andere dagegen trifft es hart. Ich bin froh, dass mich die Krankheit erst jetzt erwischt hat und nicht schon früher. Aber mir wei nid grüble …», sagte er im Interview mit der «NZZ am Sonntag» vor zehn Tagen. Ideen für neue Lieder seien vorhanden. Es gehe ihm gut, wenn er Songs schreiben könne.