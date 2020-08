Unfall im Kanton Schwyz – Zwei 19-Jährige durch Böller schwer verletzt In Alpthal mussten zwei junge Männer nach einem Unfall mit Feuerwerkskörpern ins Spital geflogen werden. Die Böller explodierten kurz nach dem Zünden.

Können zu schweren Verletzungen führen: Explodierende Böller. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler/Keystone

Zwei junge Männer sind am Abend des Bundesfeiertags in Alpthal im Kanton Schwyz bei einem Zwischenfall mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt worden. Die Böller explodierten laut Polizei kurz nach dem Zünden.

Der Vorfall ereignete sich beim gleichzeitigen Zünden der Feuerwerkskörper, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Warum die Böller so rasch explodierten, war zunächst unklar. Die beiden 19-Jährigen wurden mit je einem Helikopter in zwei verschiedene Spitäler geflogen.

Im Kanton Schwyz mussten wegen der 1.-August-Feiern insgesamt neun Feuerwehren ausrücken. In Brunnen löschte die Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen eine brennende Hecke und in Ibach gelang es der Feuerwehr, die Flammen eines brennenden Baumes einzudämmen.

Insgesamt gingen bei der Polizei rund fünfzig Anrufe im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten ein. In den meisten Fällen habe sich rasch gezeigt, dass es sich um erlaubte 1.-August-Feuer gehandelt habe, teilte die Polizei mit. Weitere Meldungen betrafen unter anderem Lärmimmissionen, Verdacht auf Unfug oder die Verwendung von Feuerwerkskörper.

( SDA /aru )