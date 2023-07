Regionalgefängnis Thun – Zwei 17-Jährige nach Brand in Zelle verletzt In der Nacht auf Sonntag ist in einer Zelle im Thuner Gefängnis ein Feuer ausgebrochen. Die Jugendlichen haben den Brand selbst ausgelöst.

Das Feuer brach kurz nach Mitternacht aus. Einer der 17-Jährigen wurde durch den Brand schwer verletzt. Foto: Patric Spahni

Am Sonntag brach kurz nach Mitternacht in einer Zweierzelle im Regionalgefängnis Thun ein Brand aus, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mitteilt.

Mitarbeitende des Regionalgefängnisses konnten das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die beiden 17-jährigen Insassen konnten aus der Zelle geborgen werden. Die Jugendlichen erlitten Verletzungen, einer von ihnen wurde schwer verletzt. Sie wurden mit je einer Ambulanz nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht. Ein Gefängnismitarbeiter begab sich aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Spital.

Der Brand konnte sich nicht auf weitere Zellen oder Räumlichkeiten ausbreiten. Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand die Feuerwehr Thun mit rund 28 Angehörigen im Einsatz. Der betroffene Abschnitt der Allmendstrasse war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass einer der beiden Insassen das Feuer vorsätzlich gelegt hat.

PD/law

