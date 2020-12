«Bunter» Abstimmungssonntag – Zweckfreie Reglemente, Geldsorgen beim Abfall und vieles mehr Neun Farben für neun Abstimmungsvorlagen – der Urnengang in Lütschental diesen Sonntag ist nicht nur reich befrachtet, sondern auch bunt. Samuel Günter

Bei einem nächtlichen Brand ist dieses Wohnhaus arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Dachgeschoss soll nun abgerissen und neu gebaut werden. Foto: Bruno Petroni

Ein happiges und buntes Abstimmungspaket wird den Lütschentalern dieses Wochenende serviert. Über ganze neun Vorlagen wird an der Urne abgestimmt, da die Gemeindeversammlung aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann. Damit die Stimmbürger die Übersicht behalten, arbeitete die Verwaltung mit verschiedenfarbigen Stimmzetteln.

Im Juli brannte das Dachgeschoss einer gemeindeeigenen Liegenschaft. «Der Brand verursachte, neben dem menschlichen Schicksal, auch einen hohen Sachschaden», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. Er möchte das Dachgeschoss nun komplett abreissen und wieder aufbauen. Kosten: 520’000 Franken. Wobei die Gebäudeversicherung einen Beitrag von 365’000 Franken zugesichert habe. An der Urne geht es also um die 155’000 Franken, die auf Kosten der Gemeinde gehen würden.