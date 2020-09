Darüber stimmt die Stadt Bern ab Infos einblenden

Neben der Sanierung des maroden Schwimmbads Weyermannshaus befinden die Stimmberechtigten der Stadt Bern am 27. September über drei weitere Vorlagen, die zum Teil mächtig ins Geld gehen: An der Reichenbachstrasse 118 im Rossfeld will die Stadt 104 preisgünstige, ökologisch zertifizierte Mietwohnungen bauen. Der Kredit beläuft sich auf 57 Millionen Franken. Für 31 Millionen Franken strebt die Stadt den Neubau der heilpädagogischen Sonderschule auf einem neuen Areal an der Statthalterstrasse in Bümpliz an. Die dritte und einzige umstrittene Vorlage betrifft die Einführung neuer Regeln zur Offenlegung der Finanzierung von politischen Parteien und Kampagnen. Die Bürgerlichen bekämpfen das rot-grüne Transparenz-Projekt. (jsz)