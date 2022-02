Wirbel um den Tennis-Olympiasieger – Zverev rastet aus und überschreitet damit eine Grenze Beim Turnier in Acapulco hat der Deutsche seinen Schläger mehrfach an den Schiedsrichterstuhl geschlagen. Dafür wurde er disqualifiziert – eine lange Sperre könnte folgen. Gerald Kleffmann

Hat ein Problem mit seinem Wutmanagement: Alexander Zverev. Foto: Eduardo Verdugo (Keystone)

Im Tennis, hauptsächlich bei den Männern, hat es sich bei einigen Vertretern der Profitour eingebürgert, dass es fast zum guten Ton gehört, seine Wut am Schläger auszulassen, wenn es auf dem Platz nicht läuft. Dann wird das Racket auf den Boden gedroschen, und es ist erst Ruhe, wenn der Rahmen in mindestens zwei Teile zerhackt ist. Einer, der diese fragwürdige Handlung nachweislich gerne praktiziert, ist Nick Kyrgios, der Australier, aber auch Novak Djokovic und Daniil Medwedew hatten schon ihre Ausbrüche.

Die Strafen, welche die ATP, die Profivereinigung, verhängt, sind stets lächerlich gering. Wenn einem Multimillionär 2000 Dollar von seinem 15’000-Dollar-Preisgeld abgezogen werden, merkt er das vermutlich nicht mal. Neue Schläger kriegen sie alle ohnehin gestellt. Das Signal: Die Spieler erhalten grosszügigen Spielraum für Fehlverhalten. Das, was nun aber Alexander Zverev in Acapulco aufgeführt hat, ist alles andere als lächerlich. Und es ist auch nicht entschuldbar.

Zverev hat seinen Schläger dafür eingesetzt, den Schiedsrichterstuhl physisch zu attackieren und so den Schiedsrichter darauf massiv einzuschüchtern. Verbal ausfällig geworden ist Zverev auch; sein Anfall hatte eine Grenze überschritten, was spürbare Konsequenzen nach sich ziehen musste. Und diesmal hat das Turnier schnell gehandelt und richtig entschieden: Zverev wurde sofort aus der Veranstaltung geworfen, nur Stunden später. Offiziell wegen unsportlichen Verhaltens.

Das klingt noch zu beschönigend. Zverev war mit seinem engen Freund Marcelo Melo aus Brasilien am Dienstag beim ATP-Turnier in Acapulco im Doppel angetreten. Die beiden verloren gegen den Finnen Harri Heliovaara und den Briten Lloyd Glasspool mit 2:6, 6:4, 6:10. Nach einem umstrittenen Ball bei 6:8 im Match-Tiebreak hatte Zverev den Schiedsrichter übel beschimpft.

«It’s fuckin’ your line, fuckin’ idiot», brüllte er. Als die Niederlage feststand, marschierte Zverev zum Schiedsrichterstuhl und drosch einmal rechts, dann zweimal links mit dem Schläger auf den Stuhl ein, knapp verfehlte er die Füsse des italienischen Schiedsrichters Alessandro Germani, der zusammenzuckte. Zverev setzte sich, stand auf und hieb noch mal auf den Stuhl ein. Pfiffe ertönten. Das Fernsehen und auch ein Fan hielten diese Momente fest und stellten sie ins Internet. So ging das Knallen, als Zverevs Schläger aufschlug, um die Tenniswelt.

Sein Image kann Zverev nicht mehr einfach steuern

Zverev hat nun ein massives Problem, und es ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Strafen zu befürchten hat, neben der Tatsache, dass er aus dem Event geflogen ist und seine Punkte als Titelverteidiger verliert. Einmal, tatsächlich, war ja Kyrgios lange gesperrt worden, 16 Wochen musste er pausieren. Aber auch erst, nachdem er sich wieder und wieder falsch verhalten hatte. Zverevs Problem liegt darin, dass ihn im Hintergrund nach wie vor ungeklärte Vorwürfe der häuslichen Gewalt begleiten. Er bestreitet alles.

In den sozialen Medien tauchten sofort die zu erwartenden Reaktionen auf, dass Zverev dringend an seinem Wutmanagement arbeiten müsste, ja: Hilfe bräuchte. Unterschwellig schwang auch mit: So ist er eben. Ein junger Mann, der seine Emotionen nicht immer im Griff hat. Selbst wenn es dringend geboten ist, die Unschuldsvermutung gelten zu lassen, was die gegen ihn von einer Ex-Freundin erhobenen Vorwürfe betrifft, so vermengt sich für viele hier – auch wenn man das nicht tun sollte – ein Bild. Ein gefährliches Bild für Zverev, das er womöglich nicht mehr einfach mit seinen neuen, teuren PR-Spezialisten aus Amerika steuern kann.

Eine lange Sperre könnte folgen

Die ATP hat, auch das ist nicht neu, oftmals Schwierigkeiten dabei, ihre eigenen Spieler zu sanktionieren oder ihnen wenigstens kritischer auf den Zahn zu fühlen. Sie sind ja das Produkt, das sie vermarktet. Nachdem der öffentliche Druck zu gross geworden war, verkündete die Profitour zum Beispiel, es gebe gegen Zverev eine Untersuchung bezüglich der Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Nun, viele Monate später, ist weiterhin nichts darüber bekannt, wie und ob überhaupt ermittelt wird. Die ATP mauert. Es wirkt, als wäre das nur ein Scheinmanöver gewesen, um die Lage zu beruhigen. Der Fall ist kompliziert, das muss man der ATP zugutehalten. Die Wahrheit dürften wohl nur Zverev und seine Ex-Freundin kennen.

Tags zuvor noch hatte Zverev für positive Momente gesorgt und eine Art Weltrekord aufgestellt. Sein Erstrundensieg gegen den Amerikaner Jenson Brooksby war um 4.54 Uhr morgens am Dienstag zu Ende gegangen. So spät war noch nie ein Match abgeschlossen worden. Nun ist diese spektakuläre Vorgeschichte Makulatur. Zverev muss länger gesperrt werden, das steht fest. Schlimmer indes für ihn: Sein Ausraster in Acapulco definiert nun auch, wie die Menschen ihn betrachten und beurteilen. Seine Entschuldigung, die er inzwischen im Internet nachschob und in der er reumütig versprach, über sich nachdenken zu wollen, kommt zu spät. Man hat so etwas zudem schon mal gehört. Vor zwei Jahren versprach er, sich zu isolieren, als es bei der Adria-Tour einige positive Fälle gegeben hatte. Kurz darauf tauchte Zverev fröhlich feiernd bei einer Beachparty auf. Er hat vorerst seinen Spielraum für Fehlverhalten verspielt. Nun kommt es auf seine Taten an.

