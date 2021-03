Anlässe mit gemeinsamen Plänen – Zuversicht und Zittern bei den Oberländer Klassik-Festivals Viel Musik trotz Corona: Die Delegierten der 14 Berner Oberländer Klassik-Festivals blickten auf das Jahr 2020 zurück. Sie streben ein gemeinsames Marketing an. Anne-Marie Günter

Spielen trotz Corona: Martha Argerich und Renaud Capuçon am Eröffnungskonzert der Sommets Musicaux de Gstaad am 2. Februar. Foto: PD/Alexandra Egli

«Ich arbeite sehr gern in diesem Netzwerk mit, denn es ist von uns aus gesehen sehr wertvoll», sagte Caroline Schüpbach-Brönnimann, Präsidentin der Schlosskonzerte Thun, nach ihrer Wahl in den Vorstand des Vereins Klassik-Festivals Berner Oberland. Die Delegiertenversammlung fand digital statt. Rück- und Ausblicke der beteiligten Vereine zeigten, wie unterschiedlich die Corona-Massnahmen die Festivals getroffen haben und wie ideenreich in die Zukunft geschaut wird. Ein Festival verzeichnete 2021 bereits einen ungewohnten, aber umso grösseren Erfolg: Ombretta Ravessoud von Sommets Musicaux de Gstaad berichtete von 60’000 Menschen, welche die fünf Winterkonzerte in der Kirche Saanen über die Website des Festivals miterlebt haben.