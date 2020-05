Bergbahnen Meiringen-Hasliberg – Zuversicht trotz stehender Anlagen Trotz der Ausfälle durch die Corona-Krise sei die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG gut aufgestellt, teilen die Verantwortlichen mit. pd/sggg

Das Geschäftsjahr 2019 der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG (Bild: Luftseilbahn Meiringen-Hasliberg) ist erfreulich verlaufen. Bruno Petroni

Der Lockdown hat die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg zu einem ungünstigen Zeitpunkt getroffen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung festhält. «Mit dem ersten Bauskirennen der Schweiz, der Amateur-Schweizer-Meisterschaft und dem Swisscom Snowday for Family and Friends standen die drei grössten Events der Saison noch bevor.» Es gelte aber, einen solchen Entscheid «zu akzeptieren, konsequent umzusetzen und sich der Situation zu stellen», wird Verwaltungsratspräsident Hanspeter Wenger in der Mitteilung zitiert.

Konsequenter ausrichten

Aufgrund der vorzeitigen Betriebseinstellung wurden geplante Unterhalts– und Revisionsarbeiten an den Bahnanlagen vorgezogen. «Wir wollen parat sein und unsere Erlebnisse am Berg noch konsequenter auf die Bedürfnisse unserer Gäste ausrichten», meint Wenger. Das bedeute die Weiterentwicklung von Produkten und auch die Verbesserung von bestehenden Angeboten.

So wurden die Sommerangebote, wie der Kugelweg Hasliberg und die Muggestutz Zwergenwege bereits vorbereitet. Aufgrund der grossen Nachfrage nach Hotelzimmern wurde die Wirtewohnung im Hotel Reuti umgebaut. Hier entstanden in den letzten Wochen zwei neue Gästezimmer sowie ein Gästeappartement.

Mehr Gäste

Das Geschäftsjahr 2019 sei mit einem Gästezuwachs von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr «erfreulich» verlaufen. «Durch das erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 und die solide Arbeit in den letzten Jahren ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt.» Nur so sei es möglich, trotz fehlender Umsätze die geplanten Projekte weiter voranzutreiben. «Die letzte Etappe der Optimierung der Beschneiung wird im Sommer fertiggestellt und auch der Neubau des Bergrestaurants Käserstatt weitergeführt.» Auf die öffentliche Durchführung einer Generalversammlung verzichtet die BMH heuer.