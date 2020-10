SCL vor der neuen Saison – Zuversicht trotz schwieriger Umstände Am Freitag startet der SC Langenthal in die Saison 2020/21. Geschäftsführer Peter Zulauf denkt, dass der Club auf die spezielle Situation gut vorbereitet ist. Leroy Ryser

Peter Zulauf sieht sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Foto: Marcel Bieri

Was passiert, wenn – eine Frage, die man kurz vor dem Saisonstart im Eishockey auf unterschiedliche Arten interpretieren kann. Was, wenn das Coronavirus in der Mannschaft ausbricht und eine Quarantänepflicht verordnet wird? Was, wenn die Fallzahlen im Kanton Bern drastisch steigen und Grossveranstaltungen verboten werden? Was, wenn die finanziellen Folgen der aussergewöhnlichen Saison schwerer wiegen, als vorausgesagt werden konnte?