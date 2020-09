Skirennen in Geldnot – Zustupf vom Kanton für Weltcupskirennen gegen Corona-Verluste Grossräte wollen wissen, wie viel Kantonsgeld die Skirennen in Wengen und Adelboden erhalten. Regierung und Renn-OKs haben ungleiche Vorstellungen. Stefan von Bergen

Im kommenden Januar wird der Publikumsaufmarsch im Zielraum des Lauberhornrennens wegen Corona kleiner sein. Foto: Raisa Durandi

Für die Veranstalter der Berner Weltcupskirennen in Wengen und Adelboden ist es ein Lichtblick vor den sonst düsteren Aussichten wegen Corona: Ab 2021 können sie mit einer jährlich wiederkehrenden Unterstützung durch den Kanton Bern rechnen. Das hat Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) an der Aussprache vom 28. Mai bei Bundesrätin Viola Amherd signalisiert. Das finanzielle Engagement des Kantons Bern war da Teil des Deals, mit dem der Streit zwischen dem Skiverband Swiss-Ski und dem Wengener OK um die Austragung der Lauberhornrennen beigelegt wurde.