Laut US-Medien – Zuständige Grand Jury stimmt für Anklage gegen Donald Trump Der ehemalige US-Präsident wird in der Schweigegeldaffäre angeklagt. Das berichtet die «New York Times». UPDATE FOLGT

Von der Justiz in die Enge getrieben Donald Trump (r.) bei einem Besuch eines Wrestling-Events in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma. Foto: Sue Ogrocki (AP/Keystone/18. März 2023)

Der frühere US-Präsident Donald Trump soll angeklagt werden. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, stimmte die zuständige Grand Jury für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen mutmasslicher Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016. Die bisher von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Personen..

AFP/fal

